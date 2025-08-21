Основательница The Yard обвинила владельца ТМ "Домино" Шухнина в информационной атаке: что известно

Как известно, ранее в СМИ появился ряд материалов, в которых Шухнин заявил о покушении на себя, намекнув, что за этим стоят владельцы компании The Yard.

Рудковская считает, что упреки переросли в давление и представляют личную угрозу ее жизни.

"В свете последних событий, заявлений, инсинуаций на дискредитационной кампании, я начала бояться за свою жизнь. Когда взрослый, физически сильный донецкий парень агрессивно перекладывает свои проблемы с деньгами и квадратными метрами на женщину - это с одной стороны выглядит очень забавно, а с другой представляет реальную угрозу", - заявила предприниматель

Также она считает, что Шухнин "старается выставить себя жертвой, публикуя фото избитого лица, к которому она не имею никакого отношения".

"Кроме того, с целью дальнейшего давления и дискредитации зарегистрировал безосновательные уголовные производства, несмотря на то, что фактически есть хозяйственно-правовые отношения по аренде помещения. Но как практика показывает обыски более действенные", - добавляет Рудковская.

По ее мнению, обвинение Шухнина в инциденте, который с ним произошел, не что иное, как клевета и умышленная дискредитация.

"Мы искренне сочувствуем его травме, но обвинения в наш адрес являются откровенной клеветой. Мы не имеем никакого отношения к этому событию и готовы отстаивать свою репутацию и имя компании в суде", - заявила Рудковская.

Она также пояснила, что волна публикаций в СМИ стала инструментом давления, организованным после того, как Шухнину отказали в аренде помещения. В компании полагают, что стали жертвой корпоративной войны между двумя магазинами.

Предприниматель считает, что это помещение оказалось очень принципиальным для этого клиента, ведь мимо него был гарантирован трафик целевой аудитории, поскольку рядом расположен магазин-конкурент, уже давно работающий в этом месте.

Не получив согласие на заключение договора, он прибегал к разным действиям - от просьб через общих знакомых к угрозам, заявила Рудковская.

"Обычное бизнес-решение отказать в предоставлении помещения в аренду, которое мы принимаем регулярно, стало причиной грязной информационной кампании против нас и крайне неадекватных действий нашего потенциального партнера, который, к счастью, им так и не стал", - резюмировала она.