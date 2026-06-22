Засновник Ubisoft загинув: що його компанія дала українському геймдеву

Загибель Клода Гіймо стала важкою втратою для індустрії відеоігор. Він стояв біля витоків компанії, яка створила культові франшизи Assassin’s Creed, Far Cry та Prince of Persia. Родина Гіймо заклала потужний фундамент для індустрії розробки ігор у Східній Європі, зокрема в Україні.

Створення ігрового гіганта

Історія успіху родини Гіймо розпочалася в середині 1980-х років у французькій провінції Бретань. П’ятеро братів - Клод, Ів, Мішель, Крістіан і Жерар - розпочинали бізнес із дистрибуції аудіо-CD та комп’ютерної техніки.

Зауваживши високу вартість імпорту комп'ютерів і ПЗ з Великої Британії та США, вони створили компанію Guillemot Informatique, яка займалася поштовою торгівлею доступним обладнанням.

У 1986 році брати заснували компанію Ubisoft. Поки молодший брат Ів Гіймо взяв на себе роль публічного керівника та CEO, Клод залишався ключовою операційною фігурою, відповідаючи за міжнародну експансію, технологічне забезпечення та стратегічне планування в раді директорів.

Паралельно Клод очолював Guillemot Corporation, відому виробництвом ігрових та аудіоаксесуарів під брендами Thrustmaster і Hercules.

Складний період для корпорації

Раптова смерть співзасновника збіглася з непростим етапом розвитку компанії. Ubisoft перебуває у процесі масштабної внутрішньої реструктуризації через значні фінансові втрати.

Раніше керівництво оголосило про скасування розробки кількох перспективних ігор, закриття двох внутрішніх підрозділів та скорочення близько 380 співробітників.

Збитки компанії прогнозуються на рівні 1 мільярда євро, що вже призвело до падіння ринкової капіталізації на третину та зниження вартості акцій до історичного мінімуму.

За прогнозами аналітиків, повернення до стабільної прибутковості відкладається щонайменше на рік.

Читайте більше: Фанати Xbox обурені: ігри Call of Duty краще працюватимуть на PS5

Український контекст: спадщина Гіймо у Києві та Одесі

Стратегія міжнародної експансії, яку координував Клод Гіймо, мала безпосередній вплив на становлення українського ринку розробки відеоігор. Саме завдяки масштабному розширенню французької компанії на східноєвропейський ринок у квітні 2008 року було відкрито київську студію Ubisoft Kyiv.

За роки роботи українське представництво трансформувалося в один із найбільших і найважливіших підрозділів компанії у регіоні.

Наразі структура Ubisoft в Україні виглядає так:

Студія в Києві входить до топ-10 найбільших розробників у складі Ubisoft Group .

. Компанія розширила присутність у регіоні, відкривши другий офіційний філіал в Одесі.

Українські розробники, інженери та художники беруть безпосередню участь у створенні, оптимізації та портуванні ключових ААА-проєктів видавництва, включно зі серіями Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs та Rainbow Six Siege.

Попри глобальну кризу всередині корпорації, українські офіси продовжують відігравати важливу роль в операційній діяльності компанії.