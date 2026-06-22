Умер основатель Ubisoft: что его компания дала украинской игровой индустрии

Во французском курортном городе Ла-Боль в авиакатастрофе погиб 69-летний Клод Гиймо, один из пяти братьев-основателей всемирно известной игровой компании Ubisoft и действующий руководитель Guillemot Corporation.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Смерть Клода Гиймо стала тяжелой утратой для индустрии видеоигр. Он стоял у истоков компании, создавшей культовые франшизы Assassin’s Creed, Far Cry и Prince of Persia. Семья Гиймо заложила прочный фундамент для индустрии разработки игр в Восточной Европе, в частности в Украине.
История успеха семьи Гиймо началась в середине 1980-х годов во французской провинции Бретань. Пятеро братьев - Клод, Ив, Мишель, Кристиан и Жерар - начинали свой бизнес с дистрибуции аудио-CD и компьютерной техники.
Обратив внимание на высокую стоимость импорта компьютеров и программного обеспечения из Великобритании и США, они создали компанию Guillemot Informatique, которая занималась почтовой торговлей доступным оборудованием.
В 1986 году братья основали компанию Ubisoft. В то время как младший брат Ив Гиймо взял на себя роль публичного руководителя и генерального директора, Клод оставался ключевой фигурой в операционной деятельности, отвечая за международную экспансию, технологическое обеспечение и стратегическое планирование в совете директоров.
Параллельно Клод возглавлял Guillemot Corporation, известную производством игровых и аудиоаксессуаров под брендами Thrustmaster и Hercules.
Внезапная смерть соучредителя совпала с непростым этапом развития компании. Ubisoft находится в процессе масштабной внутренней реструктуризации из-за значительных финансовых потерь.
Ранее руководство объявило об отмене разработки нескольких перспективных игр, закрытии двух внутренних подразделений и сокращении около 380 сотрудников.
Убытки компании прогнозируются на уровне 1 миллиарда евро, что уже привело к падению рыночной капитализации на треть и снижению стоимости акций до исторического минимума.
По прогнозам аналитиков, возвращение к стабильной прибыльности откладывается как минимум на год.
Стратегия международной экспансии, которую координировал Клод Гиймо, оказала непосредственное влияние на становление украинского рынка разработки видеоигр. Именно благодаря масштабной экспансии французской компании на восточноевропейский рынок в апреле 2008 года была открыта киевская студия Ubisoft Kyiv.
За годы работы украинское представительство превратилось в одно из крупнейших и важнейших подразделений компании в регионе.
В настоящее время структура Ubisoft в Украине выглядит следующим образом:
Украинские разработчики, инженеры и художники принимают непосредственное участие в создании, оптимизации и портировании ключевых AAA-проектов издательства, включая серии Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs и Rainbow Six Siege.
Несмотря на глобальный кризис внутри корпорации, украинские офисы продолжают играть важную роль в операционной деятельности компании.