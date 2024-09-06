Основатель Telegram Дуров сделал первое заявление после ареста во Франции

В своей первой публикации после задержания, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере.

Выдвинутые властями Франции обвинения удивили его по нескольким причинам.

Во-первых, Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы руководящих органов ЕС. Он отметил, что его электронный адрес является общедоступным для любого в ЕС.

Во-вторых, отметил Дуров, французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.

"Как гражданин Франции, я был частым гостем французского консульства в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", - отмечается в сообщении.

В-третьих, сказал основатель месседжера, что "если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса". Дуров назвал "ошибочным подходом использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он руководит".

Он назвал нелегкой задачей установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью и добавил, что необходимо учитывать технологические ограничения.

"Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованными во всем мире, а также чтобы ими не злоупотребляли в странах со слабым верховенством права. Мы стремимся сотрудничать с регуляторами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт сформирован нашей миссией защищать наших пользователей в авторитарных режимах. Однако мы всегда открыты к диалогу", - написал Дуров.

Он также отметил, что "иногда мы не можем прийти к согласию с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью и в таких случаях готовы уйти из этой страны".

"Когда Россия требовала от нас передать "ключи шифрования", чтобы сделать возможной слежку, мы отказались - и Telegram запретили в России. Когда Иран требовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались - и Telegram запретили в Иране. Мы готовы уходить с рынков, которые не совместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение приносить добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются", - написал Дуров.

Он назвал ложными утверждения о том, что "Telegram - это анархический рай" и заверил, что платформа ежедневно удаляет миллионы вредных постов и каналов, а также имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию.

"Резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление нашей платформой для злоумышленников. Именно поэтому я поставил себе цель существенно улучшить ситуацию в этом направлении. Я надеюсь, что события августа сделают Telegram - и индустрию социальных сетей в целом - безопаснее и сильнее", - отметил Дуров.