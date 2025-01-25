Засновник "Гаюна" про передачу "Орєшніка" та ядерки Білорусі: багато розмов, мало діла

"Про "Орєшнік" багато розмов, мало діла. Розміщення "Орєшніка" в Білорусі не несе жодної військової доцільності", - сказав він.

Мотолько назвав "фантазіями" заяви Лукашенка, який нібито попросив у російського диктатора Володимира Путіна розмістити "Орєшнік" в Білорусі.

"Єдине, ми припускаємо, що "Орєшнік" розміщений на шасі білоруського МЗКТ (Мінського заводу колісних тягачів, - ред.), який під санкціями всіх країн світу, мені вже здається. Тут Лукашенко теж взаємодіє з Кремлем щодо військово-промислового виробництва", - зазначив активіст.

Засновник "Гаюна" також вказує, що проєкт немає жодного підтвердження того, що російська ядерна зброя знаходиться на території Білорусі.

"Ми можемо припустити, що вона могла ввозитися і вивозитися на півночі Вітебської області, буквально на краю кордону з Росією, але це теж не підтверджена версія", - пояснив він.

За його словами, поки немає ні точного підготовленого місця зберігання для ядерної зброї, ні спецзв'язку, який можна ідентифікувати, ні російських військових, спецохорони, яка повинна там перебувати. Мотолько вважає, що це ІПСО росіян і відповідь на переговори з розміщення ядерної зброї США в Європі.