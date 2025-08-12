Засмага чи опік? Як розрахувати безпечний час на сонці за вашим типом шкіри
Ультрафіолетове (УФ) випромінювання, яке не відчувається шкірою, може завдати їй серйозної шкоди. Інтенсивність УФ не залежить від температури повітря, тож засмагнути та отримати опік можна навіть у прохолодний день.
Як визначити безпечну тривалість перебування на сонці та захистити свою шкіру, пояснює РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook професора та дієтолога Олега Швеця.
Індекс УФ
Для оцінки інтенсивності ультрафіолетового випромінювання використовується УФ-індекс (UVI). Чим вище значення індексу, тим сильніший вплив сонця і тим швидше можна отримати сонячний опік.
-
0-2 (низький): зазвичай, можна перебувати на сонці без особливого захисту.
-
3-5 (помірний): рекомендується застосовувати сонцезахисний крем та одяг.
-
6-7 (високий): потрібно обов'язково використовувати сонцезахисні засоби, капелюхи, сонцезахисні окуляри та ховатися в тіні.
-
8-10 (дуже високий): слід уникати перебування на сонці в години максимальної активності.
-
11+ (надзвичайно високий): небезпечний для шкіри та очей. Рекомендується залишатися в приміщенні.
УФ-випромінювання найсильніше влітку, у гірських регіонах, поблизу екватора, а також між 11:00 та 15:00, коли сонце знаходиться в зеніті. Вода, сніг і світлий пісок відбивають УФ-промені, посилюючи їх вплив.
Ваш фототип шкіри та час безпечного перебування на сонці
Кожен тип шкіри по-різному реагує на ультрафіолет. Цей показник називається фототипом. Знання свого фототипу допомагає визначити, скільки часу можна безпечно перебувати на сонці без захисту, щоб не отримати опік.
I тип: дуже світла шкіра з веснянками, руде або світле волосся, блакитні чи сірі очі.
- Ризик опіку: за 10 хвилин.
- Реакція на сонце: не засмагає.
II тип: світла шкіра, світле чи каштанове волосся, будь-який колір очей.
-
Ризик опіку: за 20 хвилин.
-
Реакція на сонце: засмагає помірно.
III тип: світла або світло-коричнева шкіра, темно-русяве чи каштанове волосся, сірі чи карі очі.
-
Ризик опіку: за 30 хвилин.
-
Реакція на сонце: легко засмагає.
IV тип: світло-коричнева або оливкова шкіра, темно-каштанове волосся, карі або темно-карі очі.
-
Ризик опіку: за 50 хвилин.
-
Реакція на сонце: швидко набуває стійкої засмаги.
V і VI типи: темно-коричнева або чорна шкіра, темне волосся, темно-карі очі.
- Ризик опіку: після 60 хвилин.
- Реакція на сонце: шкіра не темніє.
Правила безпечної засмаги
Навіть якщо ваша шкіра добре засмагає, інтенсивне перебування на сонці може призвести до довгострокових пошкоджень, включно з передчасним старінням та раком шкіри.
Поступова засмага протягом 2-3 тижнів, з помірним впливом сонця, робить роговий шар шкіри товстішим. Це забезпечує невеликий природний захист, але його недостатньо, щоб захистити від усіх видів пошкоджень.
Ключові рекомендації:
- Слідкуйте за УФ-індексом, це допоможе планувати час перебування на свіжому повітрі.
- Захищайтеся в "небезпечні" години та уникайте перебування на сонці між 11:00 та 15:00.
- Використовуйте сонцезахисні засоби - наносьте крем з SPF-фактором на відкриті ділянки шкіри.
- Носіть захисний одяг: капелюхи, футболки з довгим рукавом, сонцезахисні окуляри.
- Пам'ятайте про воду та пісок: їхня здатність відбивати УФ-промені може збільшити ризик опіків.
Вас може зацікавити
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.