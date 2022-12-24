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Заслужена блага вість ще попереду. Зеленський привітав українців з Різдвом

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський привітав українських християн західного обряду з Різдвом і нагадав, що добра звістка чекає на наш народ - ми зустрічатимемо її разом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

Він нагадав, що це свято усі українці зустрічають у непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі вздовж тисячі кілометрів фронту, інші ж за кордоном нашої країни.

"А хтось зустріне це Різдво у неволі, але нехай пам'ятає, що ми йдемо і за цими нашими людьми, ми повернемо свободу всім українцям та українкам", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні всі громадяни нашої країни будуть разом, де б вони не були, і згадають, скільки всього вони пройшли, починаючи з 24 лютого.

"Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх. Про те, що жодні дрони-камікадзе не здатні погасити різдвяну зірку. Ми побачимо її сяйво навіть під землею, в бомбосховищі" , - додав він.

Президент зазначив, що ніхто не здатний поранити сталеві серця українців та припинити боротьбу, якій "не загрожують планові чи аварійні відключення".

"Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено зустрічати благу вість. Ми співатимемо колядки - бадьоро, як ніколи, - щоб голосніше звуку генератора. Ми почуємо голоси та вітання рідних - у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. Ми відзначатимемо свої свята! Як завжди. Ми посміхатимемося і радітимемо. Як завжди. Відмінність одна: ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід подумати про Україну на Різдво після сьогоднішнього обстрілу Херсона росіянами.

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Володимир ЗеленськийРіздво