Кулеба - Заходу після обстрілу Херсона: подумайте про Україну, поки готуєтеся до Різдва
Міністерство закордонних справ після російського обстрілу Херсона закликало партнерів до активнішої підтримки України. Оскільки поки світ готується до Різдва, українці борються зі злом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Дмитра Кулеби.
"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", - написав Кулеба.
Обстріл Херсона
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня середмістя Херсона було масовано обстріляно російськими військами. Внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули, 58 отримали поранення, з них 18 - у важкому стані.
Вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Додамо, що на терористичний обстріл Херсона вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Та посол США в Україні Бріджит Брінк.
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