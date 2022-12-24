Заслуженная благая весть еще впереди. Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Он напомнил, что этот праздник все украинцы встречают в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе вдоль тысяч километров фронта, другие же за границей нашей страны.

"А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня все граждане нашей страны будут вместе, где бы они не были, и вспомнят, сколько всего они прошли, начиная с 24 февраля.

"Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище", - добавил он.

Президент отметил, что никто не способен ранить стальные сердца украинцев и прекратить борьбу, которой "не угрожают плановые или аварийные отключения".

"Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки - бодро, как никогда, - чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и приветствия родных - в душе, даже если лягут связь и интернет. Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами", - резюмировал глава государства.