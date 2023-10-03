Заслухав Сирського і не тільки. Зеленський провів наради в Харківській області

"Харківщина. Наші воїни. 15-й мобільний прикордонний загін бригадного типу "Сталевий кордон", 113-та, 125-та окремі бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Дякую за вашу міцність!", - йдеться у заяві.

За його словами, відбулась нарада щодо безпекової ситуації на ділянці Купʼянськ - Лиман. Він заслухав доповідь генерала Олександра Сирського про оборону Харківської області, наступальні дії на Бахмутському та інших напрямках.

Також президент заслухав доповіді місцевих керівників СБУ та Нацполіції. Потім Зеленський провів окрему нараду щодо підготовки регіону до зимового періоду.

"Пишаємося захисниками, які проявили максимальну міцність під час оборони Харківської області. Сьогодні мав змогу особисто подякувати їм, вручити нагороди, потиснути руки", - додав глава України.

Свіжа інформація

Президент розповів, що обговорив із відповідними посадовими особами - очільник області, міста, міністр енергетики, очільник "Укренерго", очільник "Нафтогазу" тощо - захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківської області, захист енергооб'єктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування.

"Дуже важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде і світле місто, яке завжди буде містом сили для України і для всієї Європи", - додав президент.

Також Зеленський роздав низку доручень, які стосуються відновлення, фізичного захисту енергооб'єктів від російських ударів. За його словами, на деяких напрямках необхідно значно прискоритися.

Уже завтра він очікує детального звіту щодо проєктів відновлення від чиновників. Також Зеленський повідомив про окремі доручення для військових, але не розкрив їхніх деталей.

Поїздка Зеленського на фронт

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні президент відвідав військових, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку.

Зеленський обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби бійців.

Під час своєї поїздки на передову президент України Володимир Зеленський оглянув танки Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90, які брали участь у боях на Купʼянському напрямку.