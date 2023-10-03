Заслушал Сырского и не только. Зеленский провел совещания в Харьковской области

"Харьковщина. Наши воины. 15-й мобильный пограничный отряд бригадного типа "Стальной кордон", 113-я, 125-я отдельные бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Спасибо за вашу прочность!", - говорится в заявлении.

По его словам, состоялось совещание по ситуации с безопасностью на участке Купянск - Лиман. Он заслушал доклад генерала Александра Сырского об обороне Харьковской области, наступательных действиях на Бахмутском и других направлениях.

Также президент заслушал доклады местных руководителей СБУ и Нацполиции. Затем Зеленский провел отдельное совещание по подготовке региона к зимнему периоду.

"Гордимся защитниками, которые проявили максимальную прочность при обороне Харьковской области. Сегодня имел возможность лично поблагодарить их, вручить награды, пожать руки", - добавил глава Украины.

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Президент рассказал, что обсудил с соответствующими должностными лицами - глава области, города, министр энергетики, глава "Укрэнерго", глава "Нафтогаза" и т.д. - защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковской области, защиту энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование.

"Очень важно, что Харьков несмотря ни на что не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток. Гордый и светлый город, который всегда будет городом силы для Украины и для всей Европы", - добавил президент.

Также Зеленский раздал ряд поручений, касающихся восстановления, физической защиты энергообъектов от российских ударов. По его словам, на некоторых направлениях необходимо значительно ускориться.

Уже завтра он ожидает детального отчета по проектам восстановления от чиновников. Также Зеленский сообщил об отдельных поручениях для военных, но не раскрыл их деталей.

Поездка Зеленского на фронт

РБК-Украина сообщало, что сегодня президент посетил военных, выполняющих боевые задания на Купянско-Лиманском направлении.

Зеленский обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и нужды бойцов.

Во время своей поездки на передовую президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участвовавшие в боях на Купянском направлении танки Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90.