Засідання в режимі онлайн. Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Законопроєктом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів, що передбачатимуть: запровадження можливості здійснення судочинства в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі виникнення обставин, що зумовлюють загрозу життю, здоровʼю та безпеці судді;

закріплення можливості свідка, перекладача, спеціаліста, експерта, секретаря судового засідання брати участь у засіданні в режимі відеоконференції, приведення у такому засіданні до присяги поза межами суду технічними засобами;

ухвалення судових рішень з використанням електронного підпису без складання їх у паперовій формі, введення можливості проведення зборів кредиторів у справах про банкрутство в режимі відеоконференції, а також спрощення порядку та скорочення строку розгляду справ щодо стягнення заборгованості за договором, укладеним у письмовій чи електронній формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

