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Засідання в режимі онлайн. Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду

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П'ятниця 17 лютого 2023 14:25
Засідання в режимі онлайн. Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду Фото: уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Законопроєктом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів, що передбачатимуть:

  • запровадження можливості здійснення судочинства в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі виникнення обставин, що зумовлюють загрозу життю, здоровʼю та безпеці судді;
  • закріплення можливості свідка, перекладача, спеціаліста, експерта, секретаря судового засідання брати участь у засіданні в режимі відеоконференції, приведення у такому засіданні до присяги поза межами суду технічними засобами;
  • ухвалення судових рішень з використанням електронного підпису без складання їх у паперовій формі, введення можливості проведення зборів кредиторів у справах про банкрутство в режимі відеоконференції, а також спрощення порядку та скорочення строку розгляду справ щодо стягнення заборгованості за договором, укладеним у письмовій чи електронній формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як повідомлялося раніше, суди почали надсилати повістки через Viber.

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