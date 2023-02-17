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Заседание в режиме онлайн. Правительство одобрило проект закона о цифровизации суда

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Пятница 17 февраля 2023 14:25
Заседание в режиме онлайн. Правительство одобрило проект закона о цифровизации суда Фото: правительство одобрило проект закона о цифровизации суда (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по цифровизации судопроизводства и усовершенствованию приказного производства в гражданском судопроизводстве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, которые предусматривают:

  • внедрение возможности осуществления судопроизводства в режиме видеоконференции вне помещения суда в условиях военного или чрезвычайного положения в случае возникновения обстоятельств, которые представляют угрозу жизни, здоровью и безопасности судьи;
  • закрепление возможности свидетеля, переводчика, специалиста, эксперта, секретаря судебного заседания участвовать в заседании в режиме видеоконференции, приведение в таком заседании к присяге за пределами суда техническими средствами;
  • принятие судебных решений с использованием электронной подписи без составления их в бумажной форме, введение возможности проведения собрания кредиторов по делам о банкротстве в режиме видеоконференции, а также упрощение порядка и сокращение срока рассмотрения дел по взысканию задолженности по договору, заключенному в письменной или электронной форме, если сумма требования не превышает ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как сообщалось ранее, суды начали посылать повестки через Viber.

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