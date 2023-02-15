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Суди України розпочали надсилати повістки через Viber: подробиці

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Україна, Середа 15 лютого 2023 19:53
Суди України розпочали надсилати повістки через Viber: подробиці Фото: Суди України розпочали надсилати повістки через Viber (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 15 лютого, в Україні розпочали надсилати повістки і виклики через Viber.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної судової адміністрації України.

"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - зазначили в адміністрації.

Повідомляється, що за замовченням, система судового документообігу буде намагатись відправити повістку через месенджер. Якщо це буде неможливо, повістка відправляється як SMS.

"Ціль такого нововведення - економія бюджетних коштів", - додали в судовій адміністрації.

Вже за перші 12 годин було доставлено 60% повісток. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів склала понад 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Інформацію щодо судових засідань надсилатимуть через "Дію".

Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.

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