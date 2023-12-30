Засідання Радбезу ООН: США розкрили хитрий план Кремля і закликали зупинити Путіна

Радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі засудив масштабний обстріл Росією території України і закликав світ зупинити спроби диктатора Володимира Путіна знищити країну та її народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Представник США назвав абсурдним організоване Росією два дні тому засідання Радбезу ООН, під час якого обговорювалися події Революції Гідності та їхній вплив на ситуацію в Україні.

Келлі назвав це хитрим планом, оскільки під час цього засідання у Москві розробляли наймасштабніший ракетний удар по Україні.

"Таким чином Росія відволікала увагу Ради Безпеки цього тижня, доки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення", - зазначив представник США.

Він також послався на заяву президента Джо Байдена, в якій очільник Білого дому назвав напад РФ "суворим нагадуванням", що Володимир Путін не полишив своїх цілей знищити Україну і наголосив, що його слід зупинити.

"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудили цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні", - наголосив представник США.

За його словами, будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях", не приховає руїн по всій території в країні, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.

Наймасштабніший обстріл України з початку вторгнення РФ

У п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни. Спочатку агресор випустив дрони-камікадзе, а згодом обстріляв міста ракетами різного типу, зокрема гіперзвуковими.

Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей. Силам ППО вдалося збити 114 об'єктів - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Через падіння уламків та влучання ракет, у низці регіонів України є загиблі та поранені серед мирного населення.

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення масштабного обстрілу країни.

Президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій рішуче засудив російський обстріл України. Глава Білого дому зазначив, що Путін намагається знищити Україну та її народ і підкреслив, що його слід зупинити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.