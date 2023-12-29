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Екстрене засідання Радбезу ООН щодо російського обстрілу України пройде сьогодні

П'ятниця 29 грудня 2023 22:39
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Екстрене засідання Радбезу ООН щодо російського обстрілу України пройде сьогодні Фото: екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо російського обстрілу України відбудеться сьогодні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рада Безпеки ООН сьогодні, 29 грудня, збереться на екстрене засідання. На ньому обговорять масований удар Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ООН.

Згідно з анонсом, засідання Ради безпеки ООН на прохання України має розпочатися о 23:00 за київським часом.

Як зазначають в ООН, проведення запросила Україна та ще 24 країни-члени Організації.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти влаштували наймасованіший удар по Україні з початку повномасштабної війни. Для цього вони застосували свої дрони-камікадзе та ракети, у тому числі гіперзвукові.

Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Через падіння уламків та влучань ракет у низці регіонів України є загиблі та поранені серед мирного населення.

У відповідь на таку терористичну атаку Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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ООН Війна Росії проти України ракетный удар
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