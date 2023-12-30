Заседание Совбеза ООН: США раскрыли хитрый план Кремля и призвали остановить Путина

Советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли осудил масштабный обстрел Россией территории Украины и призвал мир остановить попытки диктатора Владимира Путина уничтожить страну и ее народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Представитель США назвал абсурдным организованное Россией два дня назад заседание Совбеза ООН, в ходе которого обсуждались события Революции Достоинства, а также их влияние на ситуацию в Украине.

Келли назвал это хитрым планом, поскольку во время этого заседания в Москве разрабатывали масштабный ракетный удар по Украине.

"Таким образом Россия отвлекала внимание Совета Безопасности на этой неделе, пока планировала свою крупнейшую воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения", - отметил представитель США.

Он также сослался на заявление президента Джо Байдена, в котором глава Белого дома назвал нападение РФ "суровым напоминанием", что Владимир Путин не оставил своих целей уничтожить Украину и подчеркнул, что его необходимо остановить.

"Мы обратились ко всем членам Совбеза, чтобы они присоединиться к нам и решительно осудили эту отвратительную атаку на города и гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - подчеркнул представитель США.

По его словам, любая преступная ложь россиян о якобы "ударах по военным целям", не скроет руин по всей территории в стране, а также тысяч невинных жертв, потерянных с начала войны.

Наиболее масштабный обстрел Украины с начала вторжения РФ

В пятницу, 29 декабря, российские захватчики осуществили наиболее масштабный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Сначала агрессор выпустил дроны-камикадзе, а затем обстрелял города ракетами различного типа, в частности гиперзвуковыми.

В целом в воздушном пространстве было зафиксировано 158 вражеских целей. Силам ПВО удалось сбить 114 объектов - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Из-за падения обломков и попаданий ракет, в ряде регионов Украины есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения масштабного обстрела страны.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором решительно осудил российский обстрел Украины. Глава Белого дома отметил, что Путин пытается уничтожить Украину и ее народ и подчеркнул, что его следует остановить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.