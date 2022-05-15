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Защитников "Азовстали" Россия обстреливает снарядами с термитными шарами, - Офис генпрокурора

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Мариуполь, Воскресенье 15 мая 2022 17:16
Защитников "Азовстали" Россия обстреливает снарядами с термитными шарами, - Офис генпрокурора Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные атаковали защитников "Азовтали" зажигательными снарядами с термитными шарами. Они запрещены нормами интернационального гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 14 мая 2022 года вооруженными силами РФ в очередной раз совершены атаки на защитников города Мариуполя, удерживающих позиции на территории ЧАО "МК "Азовсталь". Согласно данным из открытых источников, захватчики используют зажигательные снаряды с термитными шарами", - говорится в сообщении.

Известно, что температура горения таких снарядов составляет примерно 3 тыс. градусов по Цельсию и они предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, российские войска применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

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