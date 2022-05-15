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Захисників "Азовсталі" Росія обстрілює снарядами з термітними кулями, - Офіс генпрокурора

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Маріуполь, Неділя 15 травня 2022 17:16
Захисників "Азовсталі" Росія обстрілює снарядами з термітними кулями, - Офіс генпрокурора Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові атакували захисників "Азовталі" запалювальними снарядами з термітними кулями. Вони заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 14 травня 2022 року збройними силами РФ вкотре здійснено атаки на захисників міста Маріуполя, які утримують позиції на території ПрАТ "МК "Азовсталь". Згідно даних з відкритих джерел, загарбники застосовують запалювальні снаряди з термітними кулями", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що температура горіння таких снарядів становить приблизно 3 тис. градусів за Цельсієм та їх призначено для ураження живої сили і техніки супротивника шляхом створення масових вогнищ пожежі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, російські війська застосували проти захисників Маріуполя запальні бомби. Це вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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