Защитников "Азовстали" хотят "судить" в Донецке. МИД России допускает обмен

Оккупационные власти отдельных районов Донецкой области (ОРДО) намерены "судить" украинских защитников "Азовстали". При этом в российском Министерстве иностранных дел допускают, что проведут обмен с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

В то же время замминистра иностранных дел России Андрей Руденко допускает возможность обмена защитников "Азовстали". По его словам, процедуре будут предшествовать переговоры с Украиной.

"Пленные из "Азовстали" содержатся на территории "ДНР". Международный трибунал планируется также организовать на территории "республики", - отметил он.

Как заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин, украинских бойцов будет "судить международный трибунал".

Напомним, 16 мая после приказа командования сохранить жизни бойцов защитники "Азовстали" начали выходить с территории завода. Оккупационные войска доставили их в неподконтрольные населенные пункты, фактически, они сдались в плен, на сегодня прорабатывается возможность освободить их в рамках обмена пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что от результатов многих процессов, в том числе и от обмена защитников "Азовстали" зависит, будут ли вестись с Россией переговоры о мирном соглашении.

Украинские бойцы на "Азовстали" удерживали позиции около 80 дней и до последнего не сдавали Мариуполь. Благодаря им удалось сдержать российское наступление на подконтрольную часть Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.