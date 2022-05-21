Мирного договора с Россией может и не быть. Зеленский назвал условие

Мирного договора Украины с Россией может и не быть. Его подписание зависит от ситуации в Мариуполе, а также поведения России с эвакуированными людьми из "Азовстали".

"Отдельно должен быть двусторонний разговор с Россией, с президентом РФ. Что будет после того, как мы это (международный договор о гарантиях безопасности для Украины, - ред.) подпишем и каким будет этот договор, мы посмотрим. Будет эта встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху и так далее и увидим пять Буч, не дай бог, может и не будет встречи после этого", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что если Украина узнает, что российские войска убили людей на "Азовстали", то никаких разговоров с Москвой больше не будет.

"Как они ведут себя с мариупольцами… Я говорил, если мы узнаем, что они уничтожили людей на "Азовстали", никаких разговоров с Россией больше никогда не будет. Сегодня они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен, от результатов этих процессов много чего зависит", - добавил президент.