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Захисників "Азовсталі" хочуть "судити" в Донецьку. МЗС Росії допускає обмін

Фото: заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко (facebook com ValdaiClubRu)
Автор: Юлія Бойко

Окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) має намір "судити" українських захисників "Азовсталі". При цьому в російському Міністерстві закордонних справ допускають, що проведуть обмін з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Як заявив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, українських бійців "судитиме міжнародний трибунал".

"Полонені з "Азовсталі" утримуються на території "ДНР". Міжнародний трибунал планується також організувати на території "республіки", - зазначив він.

У той же час заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко допускає можливість обміну захисників "Азовсталі". За його словами, процедурі передуватимуть переговори з Україною.

Нагадаємо, 16 травня після наказу командування зберегти життя бійців захисники "Азовсталі" почали виходити з території заводу. Окупаційні війська доставили їх в непідконтрольні населені пункти, фактично, вони здалися в полон, на сьогодні опрацьовується можливість звільнити їх в рамках обміну полоненими.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що від результатів багатьох процесів, у тому числі й від обміну захисників "Азовсталі" залежить, чи вестимуться з Росією переговори про мирну угоду.

Українські бійці на "Азовсталі" утримували позиції близько 80 днів і до останнього не здавали Маріуполь. Завдяки їм вдалося стримати російський наступ на підконтрольну частину Донецької області.

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