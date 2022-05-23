Защитников "Азовстали" хотят "судить" в Донецке. МИД России допускает обмен
Оккупационные власти отдельных районов Донецкой области (ОРДО) намерены "судить" украинских защитников "Азовстали". При этом в российском Министерстве иностранных дел допускают, что проведут обмен с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Как заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин, украинских бойцов будет "судить международный трибунал".
"Пленные из "Азовстали" содержатся на территории "ДНР". Международный трибунал планируется также организовать на территории "республики", - отметил он.
В то же время замминистра иностранных дел России Андрей Руденко допускает возможность обмена защитников "Азовстали". По его словам, процедуре будут предшествовать переговоры с Украиной.
Напомним, 16 мая после приказа командования сохранить жизни бойцов защитники "Азовстали" начали выходить с территории завода. Оккупационные войска доставили их в неподконтрольные населенные пункты, фактически, они сдались в плен, на сегодня прорабатывается возможность освободить их в рамках обмена пленными.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что от результатов многих процессов, в том числе и от обмена защитников "Азовстали" зависит, будут ли вестись с Россией переговоры о мирном соглашении.
Украинские бойцы на "Азовстали" удерживали позиции около 80 дней и до последнего не сдавали Мариуполь. Благодаря им удалось сдержать российское наступление на подконтрольную часть Донецкой области.
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