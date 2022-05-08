Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с "Азовстали": основные заявления

Ситуация на "Азовстали"

Противник ведет постоянные обстрелы. Только за минувшую ночь бойцы насчитали около 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, танки, минометы, снайперы, а пехота пытается идти на штурм.

"Азов" не может подтвердить эвакуацию всех гражданских с "Азовстали"

В последние три дня проводилась эвакуация гражданских, но "Азов" не может подтвердить, что были эвакуированы все.

"Поскольку ни одна международная организация или властная структура, ни один украинский политик не приехал на "Азовсталь", нет спецтехники, чтобы разобрать завалы. И очень жаль, что это все сопровождается словами о том, что "мы все сделали" и "приказ выполнен", - отметил Паламар.

На территории завода очень много погибших военных и мирных жителей, а число погибших мирных жителей Мариуполя идет на десятки тысяч. Также на "Азовстали" много раненых военных, которые подлежат эвакуации в первую очередь.

Российская армия убила 25 000 мариупольцев

По словам Ильи Самойленко, новости об эвакуации нескольких сотен жителей Мариуполя меркнут на фоне того, что российская армия убила 25 000 человек.

Почему бойцы остаются на "Азовстали"

Защитники отмечают, что могли бы легко отойти из Мариуполя, как только увидели, насколько критической и опасной становится ситуация. При этом был приказ защищать Мариуполь, хоте не было приказа полностью взять на себя командование обороной города.

"Но это решение было принято потому, что больше никто на это не оказался способен", - отметил Самойленко и подчеркнул, что подготовка оборона Мариуполя саботировалась фактически с 2014 года.