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Полк "Азов" назвал самую большую проблему для бойцов на сегодня

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 08 мая 2022 15:54
Полк "Азов" назвал самую большую проблему для бойцов на сегодня Фото: офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня самой большой проблемой для бойцов полка "Азов" в Мариуполе является оккупация российскими войсками южных регионов. Речь идет о Херсоне, Бердянске, Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера разведки управления полка "Азов" Илью Самойленко во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, соответственно, лучшей поддержкой для "Азова" могут стать правильные действия украинского военного командования по обороне юга Украины.

"Вы знаете, что станет большей поддержкой? Если наш главнокомандующий не допустит ошибок при обороне южных регионов. Я имею в виду Херсон, Бердянск, Мелитополь. Именно российская оккупация этих городов является сегодня основной проблемой", - сказал Илья Самойленко.

Вместе с тем боец "Азова" отметил, полк держит связь с командованием.

"У нас есть связь с командованием, наш приказ держать оборону", - резюмировал он.

Напомним, бойцы "Азова" в Мариуполе ликвидировали более 2500 российских оккупантов и еще 5000 ранили. Все это без поддержки авиации и артиллерии.

Отметим, сегодня украинские военные дают пресс-конференцию с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Все основные заявления бойцов полка "Азов" собрало РБК-Украина.

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