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Российские оккупанты усиливают свои позиции в Мариуполе, - мэрия

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Мариуполь, Воскресенье 08 мая 2022 12:41
Российские оккупанты усиливают свои позиции в Мариуполе, - мэрия Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Часы перемирия и тишины российские оккупанты используют для укрепления своих позиций в Мариуполе. Недавно они оборудовали новую точку для работы снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Под прикрытием режима тишины оккупанты обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня на "Шлаковой горе". Транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра", - пишет он.

По его словам, каждую паузу между военными действиями оккупанты используют для усиления собственных позиций для штурма "Азовстали".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подытожил первый этап эвакуационных мероприятий с мариупольского завода "Азовсталь" и сразу анонсировал подготовку следующего раунда.

Кроме того, российские оккупанты убили троих военных из "Азовстали" во время эвакуации мирных жителей.

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Мариуполь Азовсталь
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