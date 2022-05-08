Захисники Маріуполя дають прес-конференцію з "Азовсталі": основні заяви

Ситуація на "Азовсталі"

Противник веде постійні обстріли. Лише за минулу ніч бійці нарахували близько 25 вильотів, у тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, танки, міномети, снайпери, а піхота намагається йти на штурм.

"Азов" не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з "Азовсталі"

В останні три дні проводилася евакуація цивільних, але "Азов" не може підтвердити, що були евакуйовані всі.

"Оскільки жодна міжнародна організація або владна структура, жоден український політик не приїхав на "Азовсталь", немає спецтехніки, щоб розібрати завали. І дуже шкода, що це все супроводжується словами про те, що "ми все зробили" і "наказ виконано", - зазначив Паламар.

На території заводу дуже багато загиблих військових та мирних жителів, а кількість загиблих мирних жителів Маріуполя йде на десятки тисяч. Також на "Азовсталі" багато поранених військових, які підлягають евакуації в першу чергу.

Російська армія вбила 25 000 маріупольців

За словами Іллі Самойленка, новини про евакуацію кількох сотень жителів Маріуполя меркнуть на тлі того, що російська армія вбила 25 000 людей.

Чому бійці залишаються на "Азовсталі"

Захисники зазначають, що могли б легко відійти з Маріуполя, щойно побачили, наскільки критичною та небезпечною стає ситуація. При цьому був наказ захищати Маріуполь, хоча не було наказу повністю взяти на себе командування обороною міста.

"Але це рішення було прийняте тому, що більше ніхто на це не був здатний", - зазначив Самойленко і наголосив, що підготовка оборони Маріуполя саботувалася фактично з 2014 року.

Які шанси у захисників Маріуполя

За словами Самойленка, бійці могли б скласти зброю та чекати смерті від голоду чи бомби. Другий варіант - спроба втечі, думаючи про своє життя, а не про виконання обов'язку.

"Саме це сталося з командиром морпіхів 36-ї бригади, він просто відмовився виконувати наказ, який був спущений зверху. Він спробував втекти з міста з невеликою групою, намагався прорватися з боєприпасами на машинах та танках", - зазначив він.

Третій варіант - здача в полон, четвертий - стояти та боротися. При цьому він додав, що можливість виживання "азовців" після здачі в полон є низькою.

Наказ тримати оборону

Самойленко підкреслив, що захисники Маріуполя мають зв'язок з командуванням і в силі залишається наказ тримати оборону.

"Азов" ліквідував понад 2500 окупантів

Бійці полку "Азов" з 24 лютого по 15 квітня знищили понад 60 російських танків та підбили 30, понад 2500 окупантів та близько 5000 поранили. Причому без підтримки авіації та артилерії.

Найбільша проблема для "Азова"

Найбільшою проблемою "азовці" називають російську окупацію півдня України.

"Знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок при обороні південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь. Саме російська окупація цих міст є сьогодні основною проблемою", - зазначив Самойленко.