"На сто процентов под контролем": мэр Ирпеня заявил об отбитии города у оккупантов
Фото: Ирпень отбили у оккупантов (t.me/itsdonetsk)
Сегодня, 27 февраля, российские оккупанты попытались захватить Ирпень и потерпели поражение. Город остается под полным контролем украинской власти и военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.
"Сегодня в Ирпень со стороны Бучи зашли танки. Мы с ребятами отбили. Спасибо им. Постоянно обстрелы. Сидите дома, не выходите. От вас нужен покой. Ирпень защищен, мы отбили всех. Ирпень на 100% под контролем", - сообщил мэр.
Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале видео из освобожденного от оккупантов Ирпеня. На видео можно увидеть последствия сражений.
Напомним, во время сегодняшних боев за Ирпень военные взорвали мост в направлении Бучи.