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Защитникам Украины выделили миллиарды на обеспечение жильем, - госбюджет-2022

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Четверг 02 декабря 2021 15:19
Защитникам Украины выделили миллиарды на обеспечение жильем, - госбюджет-2022 Фото: защитникам Украины выделили миллиарды на обеспечение жильем (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада во втором чтении приняла Госбюджет-2022. Смета Министерства ветеранов была увеличена до более чем 6 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Министерства по делам ветеранов.

"Приоритетом является выделение 5,5 млрд грн на обеспечение жильем ветеранов войны, семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что заложенные средства обеспечат выполнение обязанностей перед 4 тысячами украинских военных, которые защищали страну и остались без жилья в результате агрессии со стороны Российской Федерации.

В то же время были выделены средства на функционирование украинского ветеранского фонда. Он заработает уже в январе 2022 года.

"Государство сегодня держит в фокусе ветеранскую политике - обеспечение жильем, и медицинскую, психологическую реабилитацию, оздоровление и образовательные проекты, а также поддержку ветеранского предпринимательства", – заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

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