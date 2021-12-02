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Захисникам України виділили мільярди на забезпечення житлом, - держбюджет-2022

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Четвер 02 грудня 2021 15:19
Захисникам України виділили мільярди на забезпечення житлом, - держбюджет-2022 Фото: захисникам України виділили мільярди на забезпечення житлом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада під час другого читання ухвалила Держбюджет-2022. Кошторис Міністерства ветеранів було збільшено до більше ніж 6 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

"Пріоритетом є виділення 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - пише пресслужба.

Зазначається, що закладені кошти забезпечать виконання обов’язків перед 4 тисячами українських військових, які захищали країну й залишились без житла внаслідок агресії з боку Російської Федерації.

Водночас було виділено кошти на функціонування Українського ветеранського фонду. Він запрацює вже у січні 2022 року.

"Держава сьогодні тримає у фокусі ветеранську політику - забезпечення житлом, і медичну, психологічну реабілітацію, оздоровлення й освітні проєкти, а також підтримку ветеранського підприємництва", – заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

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