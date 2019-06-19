Защитник "Шахтера" покинул команду и перешел в московское "Динамо"

Фото: Иван Ордец (shakhtar.com)

Ордец продолжит карьеру в чемпионате России

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец покинул команду на правах свободного агента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "горняков".

Соглашение между сторонами заканчивалось 30 июня.

В свою очередь официальный сайт "Динамо" Москва сообщил о подписании контракта Иваном Ордецом. Срок соглашения - три года.

Очередным новичком @FCDM_official стал центральный защитник Иван Ордец. Соглашение 26-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на три года. Добро пожаловать, Иван!

Подробнее на нашем офсайте: https://t.co/YgGBLKV4dW#ДинамоДома #fcdm #твоякоманДа pic.twitter.com/KKZ3c0IeQZ — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 19, 2019

Ордец является воспитанником академии донецкого клуба с 9 лет. Он дебютировал за основной состав "Шахтера" в 2014 году и за это время отыграл 99 матчей. В составе сборной Украины провел 12 поединков и забил 1 мяч.

Ордец стал третьим за полгода футболистом "Шахтера", который переехал в чемпионат России.

Напомним, в зимнее межсезонье центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий стал игроком санкт-петербургского "Зенита". Также защитник донецкого клуба Олег Данченко был арендован красноярским "Енисеем".