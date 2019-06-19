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Екс-гравець "Шахтаря" Ордець перейшов у московське "Динамо"

Новини » Спорт    19.06.2019 - 12:51
Екс-гравець "Шахтаря" Ордець перейшов у московське "Динамо"
Фото: Іван Ордець (shakhtar.com)

Угода гравця з російським клубом розрахована на три роки

Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець покинув команду на правах вільного агента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "гірників".

У свою чергу, офіційний сайт "Динамо" Москва повідомив про підписання контракту Іваном Ордець. Термін угоди - три роки.

Ордець є вихованцем академії донецького клубу з 9 років. У першій команді "Шахтаря" захисник дебютував 27 липня 2014 року, а всього провів 99 матчів у всіх турнірах, забив 4 м'ячі і завоював з "помаранчево-чорними" 10 трофеїв (3 чемпіонства, 4 Кубка і 3 Суперкубка). У складі збірної України він провів 12 матчів і забив 1 м'яч.

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