Екс-гравець "Шахтаря" Ордець перейшов у московське "Динамо"

Фото: Іван Ордець (shakhtar.com)

Угода гравця з російським клубом розрахована на три роки

Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець покинув команду на правах вільного агента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "гірників".

У свою чергу, офіційний сайт "Динамо" Москва повідомив про підписання контракту Іваном Ордець. Термін угоди - три роки.

Очередным новичком @FCDM_official стал центральный защитник Иван Ордец. Соглашение 26-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на три года. Добро пожаловать, Иван!

Подробнее на нашем офсайте: https://t.co/YgGBLKV4dW#ДинамоДома #fcdm #твоякоманДа pic.twitter.com/KKZ3c0IeQZ — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 19, 2019

Ордець є вихованцем академії донецького клубу з 9 років. У першій команді "Шахтаря" захисник дебютував 27 липня 2014 року, а всього провів 99 матчів у всіх турнірах, забив 4 м'ячі і завоював з "помаранчево-чорними" 10 трофеїв (3 чемпіонства, 4 Кубка і 3 Суперкубка). У складі збірної України він провів 12 матчів і забив 1 м'яч.