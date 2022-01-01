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Защитник "Динамо" Миколенко официально перешел в "Эвертон"

Автор: Сергей Пышкин

Украинский футболист Виталий Миколенко официально покинул ФК "Динамо" и перешел в английский "Эвертон". В киевском клубе ему пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо".

"Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге",- пишет пресс-служба "Динамо".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил трансфер Миколенко в "Эвертон". Английский клуб договорился о переходе защитника киевского клуба за 17 млн фунтов стерлингов - это около 22,5 млн долларов.

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Футбол