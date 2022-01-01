RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Захисник "Динамо" Миколенко офіційно перейшов до "Евертона"

Автор: Сергій Пишкін

Український футболіст Віталій Миколенко офіційно покинув ФК "Динамо" та перейшов до англійського "Евертона". У київському клубі йому побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ФК "Динамо".

"Дякуємо за все і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі в англійській прем'єр-лізі",- пише пресслужба "Динамо".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив трансфер Миколенка в "Евертон". Англійський клуб домовився про перехід захисника київського клубу за 17 млн фунтів стерлінгів - це близько 22,5 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол