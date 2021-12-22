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Луческу подтвердил трансфер Миколенко в "Эвертон"

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Киев, Среда 22 декабря 2021 11:30
Луческу подтвердил трансфер Миколенко в "Эвертон" Фото: футболист Виталий Миколенко (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подтвердил трансфер защитника Виталия Миколенко в английский "Эвертон". На его место собираются наигрывать молодого игрока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью румынскому порталу GSP.

"Я рад, что мой молодой игрок сразу переходит в "Эвертон", я имею в виду Миколенко. На его место будет наигрываться другой молодой игрок 18-19 лет. Остальным в защите 19 и 20 лет. Так что мы идем в ногу с очень молодой командой. Работать надо намного усерднее, чем с опытной", - отметил Луческу.

Напомним, ранее сообщалось, что "Эвертон" договорился о переходе Миколенко за 17 млн фунтов стерлингов - это около 22,5 млн долларов.

Миколенко 22 года, в киевском "Динамо" выступает на позиции левого защитника. В 19 лет дебютировал за сборную Украины. Принимал участие в Евро-2020. Чемпион Украины и двукратный обладатель кубка.

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Динамо Мирча Луческу Эвертон
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