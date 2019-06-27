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Защитник "Динамо" подписал полноценный контракт с турецким клубом

Новости » Спорт    27.06.2019 - 17:37
Защитник "Динамо" подписал полноценный контракт с турецким клубом
Фото: Николай Морозюк (caykurrizespor.org.tr)

Морозюк продолжит играть за "Ризеспор"

Защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк подписал полноценный контракт с турецким "Ризеспором". Об этом сообщается на сайте "ястребов".

Соглашение между сторонами рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Другие детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что киевляне бесплатно отдадут футболиста несмотря на то, что его контракт со столичным клубом был рассчитан до 2021 года. 

Морозюк играл за "Ризеспор" в сезоне 2018/19 на правах аренды. В минувшем сезоне чемпионата Турции он сыграл 14 матчей и отдал 1 голевую передачу.

За время выступлений в "Динамо" он сыграл 116 матчей, забил 9 голов и отдал 24 ассиста. 

Напомним, "Динамо" переподписало и отправило в аренду чемпиона мира U-20.

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