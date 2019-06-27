ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захисник "Динамо" підписав повноцінний контракт з турецьким клубом

Новини » Спорт    27.06.2019 - 16:45
Захисник "Динамо" підписав повноцінний контракт з турецьким клубом
Фото: Микола Морозюк (caykurrizespor.org.tr)

Морозюк продовжить грати за "Різеспор"

Захисник київського "Динамо" Микола Морозюк підписав повноцінний контракт з турецьким "Різеспор". Про це повідомляється на сайті "яструбів".

Угода між сторонами розрахована на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Інші деталі угоди між клубами залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що кияни безкоштовно віддадуть футболіста попри те, що його контракт зі столичним клубом був розрахований до 2021 року.

Морозюк грав за "Різеспор" в сезоні 2018/19 на правах оренди. У минулому сезоні чемпіонату Туреччини він зіграв 14 матчів і віддав 1 гольову передачу.

За час виступів у "Динамо" він зіграв 116 матчів, забив 9 голів і віддав 24 ассисти.

Нагадаємо, "Динамо" перепідписало і відправило в оренду чемпіона світу U-20.

"Карпати" підписали екс-захисника "Лаціо" "Мілан" розглядає можливість підписання гравця "Динамо"
Новини України ДинамоТурциятрансферы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся