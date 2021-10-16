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"Защитит от Лукашенко и Путина": премьер Польши о строительстве забора на границе

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость построения забора на границе с Беларусью. По его мнению, это поможет избежать "миграционного шантажа" со стороны Минска и Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

"Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - заявил премьер.

Он добавил, что власти будут делать все возможное, чтобы усилить патрулирование на польской границе, а также чтобы помочь мигрантам.

Напомним, польские власти приняли решение построить забор высотой более 2 метров на границе с Беларусью из-за потока нелегалов.

Добавим, недавно Польша заявила, что белорусы усилили провокации на границе.

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БеларусьПольшаМиграционный кризис