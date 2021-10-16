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"Захистить від Лукашенка і Путіна": прем'єр Польщі про будівництво паркану на кордоні

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив необхідність побудови паркану на кордоні з Білоруссю. На його думку, це допоможе уникнути "міграційного шантажу" з боку Мінська та Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

"Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - заявив прем'єр.

Він додав, що влада робитиме все можливе, аби посилити патрулювання на польському кордоні, а також щоб допомогти мігрантам.

Нагадаємо, польська влада прийняла рішення побудувати паркан заввишки понад 2 метри на кордоні з Білоруссю через потік нелегалів.

Додамо, нещодавно Польща заявила, що білоруси посилили провокації на кордоні.

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БілорусьПольшаМіграційна криза