Защите потерпевших по делу "беркутовцев" отказали в отводе судьи

Судье по делу "беркутовцев" Маргарите Васильевой объявили отвод, коллегия судей отказала в ходатайстве. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что адвокаты потерпевших в деле о расстрелах на Майдане заявили отвод судье, так как считают, что на нее осуществляется давление в связи с подготовкой обмена пленными между Украиной и так называемыми "республиками" Донбасса.

После перерыва на совещание адвокатам потерпевших отказали в отводе Васильевой.

Отметим, на данный момент бывшие "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура не комментируют возможное участие в обмене пленными.

Напомним, ранее обвинение просило отложить суд по "беркутовцам" и выступило против освобождения обвиняемых из-под стражи для обмена пленными. Впоследствии генпрокурор Руслан Рябошапка распорядился заменить группу прокуроров, однако Киевский апелляционный суд разрешил им участвовать в заседании вместе с нынешней группой.

Также сегодня стало известно, что одесский суд освободил еще 11 участников обмена пленными.