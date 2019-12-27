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Одесский суд освободил еще 11 участников обмена пленными

Новости » Политика     27.12.2019 - 20:00
Одесский суд освободил еще 11 участников обмена пленными
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всех их вывезли на КПВВ "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен

Райсуд Одессы в рамках процедуры обмена пленными освободил из-под стражи 11 обвиняемых в совершении терактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что лиц, которые обвиняются или уже осуждены за совершение террористических актов на территории Одессы и области, планируют обменять на граждан Украины, захваченных боевиками.

"В частности, сегодня утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями", - говорится в сообщении.

Известно, что всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен.

Напмоним, граждан Украины Дарью Мастикашеву и Александра Каратая, которых подозревают в госизмене, и которые были включены российской стороной в список обмена между Украиной и Россией, освободили из-под стражи.

Как сообщало РБК-Украина, Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" - это 29 декабря.

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