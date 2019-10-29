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Украина просит Италию предоставить статус наблюдателя в расследовании дела Маркива

Новости » Политика    29.10.2019 - 16:39
Украина просит Италию предоставить статус наблюдателя в расследовании дела Маркива
Фото: Арсен Аваков встретился с послом Италии Давиде Ла Чечилия (mvs.gov.ua)

МВД ищет дополнительные доказательства непричастности Маркива к гибели итальянского журналиста

Украинский следователь обратился в прокуратуру Италии с просьбой предоставить Украине статус наблюдателя в расследовании по делу Виталия Маркива. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время переговоров с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает пресс-служба МВД.

Аваков рассказал, что МВД ищет дополнительные доказательства непричастности Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккели. Также министр МВД сообщил, что расследованием гибели журналиста занималась Служба безопасности Украины (СБУ). Еще 15 октября 2019 материалы дела передали украинской полиции.

"Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал он.

Посол пообещал Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии. Кроме того сообщается, что в МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Маркива.

Напомним, в Италии Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы. Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины активно способствовал преднамеренному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Словянска.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что Украина требует от Италии решение проблемы с приговором Виталию Маркиву.

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