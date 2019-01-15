Защита украинских моряков намерена обжаловать в ЕСПЧ продление их ареста

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Сегодня в РФ проходит суд по делу украинских моряков

Защита военнопленных украинских моряков намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение российского суда о продлении их ареста. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Полозова, решение суда РФ адвокаты намерены обжаловать во всех инстанциях, в том числе, в ЕСПЧ.

"Будем обжаловать. И в ЕСПЧ тоже", - заявил Полозов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в России в закрытом режиме Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 12 украинских моряков, которых незаконно задержали в Керченском проливе.

Отметим, ранее Полозов заявлял, что приговоры всем украинским морякам, незаконно удерживаемым на территории Российской Федерации, планируют вынести в один день.

Как писало РБК-Украина, в России заявляют, что украинские моряки якобы незаконно нарушили российскую границу.

Как известно, в конце ноября 2018 года РФ атаковала украинские корабли в районе Керченского проливе. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 украинских моряка.