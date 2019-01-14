Приговоры всем украинским морякам в РФ планируют вынести в один день, - адвокат

Фото: суд в РФ (из открытых источников)

По словам Полозова, моряков собираются судить "четверками"

Адвокат Николай Полозов заявил, что приговоры всем украинским морякам, незаконно удерживаемым на территории Российской Федерации, планируют вынести в один день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо.TV".

Полозов отметил, что военнопленных моряков в РФ собираются судить "четверками", чтобы провести все судебные заседания в один день.

"Они собираются судить (украинских моряков, - ред.) "четверками": будут заводить по 4 моряка в двух разных судах. Планируют таким образом провести все судебные заседания в один день в три приема", - отметил Полозов.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце ноября 2018 года Российская Федерация атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. Вследствие агрессии РФ были захвачены 24 украинских моряка и три судна. Сейчас все моряки признали себя военнопленными.

В России заявляют, что украинские моряки якобы незаконно нарушили российскую границу.

Как писало РБК-Украина, российское следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам.