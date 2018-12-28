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В Кремле заявили, что в РФ нет военнопленных украинцев

Новости » Политика    28.12.2018 - 13:32
В Кремле заявили, что в РФ нет военнопленных украинцев
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков добавил, что украинские моряки находятся под следствием

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в РФ нет военнопленных украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Песков заявил, что украинские моряки, "нарушившие порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России", находятся под следствием.

"Военнопленных здесь не находится. Я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории РФ нет", - заявил Песков, отметив, что речь идет "о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы РФ иностранными гражданами".

Песков также заявил, что не знает, какие показания давали задержанные моряки.

"Поскольку идет следствие, мы не можем отслеживать, как идет следствие", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что все 24 захваченные спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинские военные моряки заявили следствию, что являются военнопленными. 

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что освобождение украинских моряков зависит только от желания президента России Владимира Путина. 

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