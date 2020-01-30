Давление на Украину не является поводом для импичмента, - защита Трампа

Сторона защиты президента США Дональда Трампа во время слушаний по делу об импичменте американского президента в Сенате заявила, что давление на Украину является недостаточной причиной для оглашения импичмента. Об этом сообщает AP.

По словам адвоката Алана Дершовица, переизбрание президента отвечает общественным интересам, поэтому и оказание давления на другую страну с целью переизбрания входит в национальные интересы.

"Каждый известный мне государственный служащий считает, что его избрание отвечает общественным интересам. И если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в общественных интересах, это не может быть тем условием, которое приведет к импичменту", - заявил Дершовиц.

Напомним, Трампа обвиняют в оказании давления на украинское правительство. В частности, он заблокировал выделение военной помощи Украине, для возобновления выплат он требовал от украинского правительства возобновление дела протии конкурента Трампа Джо Байдена.

В конце 2019 года Палата представителей проголосовала за оглашение обвинения Трампу в превышении полномочий и препятствовании расследованию Конгресса по делу об импичменте. 21 января дело об импичменте начали рассматривать в Сенате.

Ранее сторона защиты Трампа начала презентацию аргументов в защиту президента в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате США. Всего адвокаты назвали шесть аргументов отсутствия давления на Украину.