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Защита Трампа представила шесть аргументов отсутствии давления на Украину

Новости » Политика     26.01.2020 - 01:08
Защита Трампа представила шесть аргументов отсутствии давления на Украину
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Аргументы представили во время рассмотрения дела в Сенате

Команда юристов президента США Дональда Трампа начала презентацию аргументов в защиту президента в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В своем выступлении в субботу заместитель команды адвокатов Майк Пурпура озвучил шесть аргументов в пользу невиновности Трампа в давлении на Украину с целью получить преимущества во внутриполитической борьбе в США для действующего президента,

  1. Трамп предоставил больше помощи Украине, чем администрация Обамы, в частности предоставив Украине "Джавелины". Также администрация Трампа значительно усилила санкции против России.
  2. Изложение телефонного разговора между Трампом и президентом Владимиром Зеленским от 25 июля прошлого года, не свидетельствует о том, что военную помощь США использовали как средство давления на Украину.
  3. Украинцы неоднократно говорили об отсутствии на них давления.
  4. На время разговора с президентом США, украинская сторона не знала о задержке помощи.
  5. Не было открыто расследований против политического оппонента Трампа - Джо Байдена, открытие которого, согласно обвинений, Трамп требовал от Украины.
  6. Украина получила военную помощь.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки представители Демократической партии завершили изложение обвинений в Сенате в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США начал рассмотрение дела об импичменте президента Трампа. В ходе слушаний сенаторы должны решить, виновен ли американский президент в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

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