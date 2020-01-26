Защита Трампа представила шесть аргументов отсутствии давления на Украину

Аргументы представили во время рассмотрения дела в Сенате
Команда юристов президента США Дональда Трампа начала презентацию аргументов в защиту президента в рамках процедуры рассмотрения импичмента в Сенате США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
В своем выступлении в субботу заместитель команды адвокатов Майк Пурпура озвучил шесть аргументов в пользу невиновности Трампа в давлении на Украину с целью получить преимущества во внутриполитической борьбе в США для действующего президента,
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки представители Демократической партии завершили изложение обвинений в Сенате в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.
Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США начал рассмотрение дела об импичменте президента Трампа. В ходе слушаний сенаторы должны решить, виновен ли американский президент в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.