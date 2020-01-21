ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа

Новости » Политика     21.01.2020 - 20:38
Сенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента

Сенат Соединенных Штатов начал рассматривать дело об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На слушаниях должны решить, виновен ли президент в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Палата представителей сочла Трампа виновным в этом и проголосовала за импичмент Трампа в декабре прошлого года.

Как отмечает издание, контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента.

Агентство добавляет, что слушания будут длительными, процесс будет идти шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

Імпічмент Трампа в Сенаті

Cправа Трампа розглядається в Сенаті — сьогодні починаються перші слухання. Справа розглядатиметься в Сенаті, як у суді присяжних. Присяжними будуть усі сенатори, які зрештою і мають визнати президента винним або невинним

Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 21 січня 2020 р.

Напомним, 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения. Ранее Палата представителей США передала документ с обвинениями Трампа в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Также РБК-Украина сообщало, что республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подготовил резолюцию об ускоренном рассмотрении импичмента Трампа.

Кроме того, в Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту Трампа в Сенате пройдет за две недели. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате Соединенных Штатов.

США присоединятся к инициативе по высадке триллиона деревьев, - Трамп Суд над Трампом: как пройдет решающий этап импичмента президента США
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь