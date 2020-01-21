Сенат США начал рассматривать дело об импичменте Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента

Сенат Соединенных Штатов начал рассматривать дело об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На слушаниях должны решить, виновен ли президент в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Палата представителей сочла Трампа виновным в этом и проголосовала за импичмент Трампа в декабре прошлого года.

Как отмечает издание, контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента.

Агентство добавляет, что слушания будут длительными, процесс будет идти шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

Імпічмент Трампа в Сенаті Cправа Трампа розглядається в Сенаті — сьогодні починаються перші слухання. Справа розглядатиметься в Сенаті, як у суді присяжних. Присяжними будуть усі сенатори, які зрештою і мають визнати президента винним або невинним Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 21 січня 2020 р.

Напомним, 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения. Ранее Палата представителей США передала документ с обвинениями Трампа в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Также РБК-Украина сообщало, что республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подготовил резолюцию об ускоренном рассмотрении импичмента Трампа.

Кроме того, в Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту Трампа в Сенате пройдет за две недели. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате Соединенных Штатов.