Защита Тамразова называет решение об аресте неконституционным

По словам адвоката, решение суда не соответствует статье 29 Конституции

Сторона защиты считает, что решение Печерского районного суда о заключении под стражу владельца издания Insider, бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова не соответствует нормам Конституции. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Виталий Коломиец, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам адвоката, решение суда, в частности, не соответствует статье 29 Конституции.

"Мы пока давайте определимся с порядком исполнения решения, ведь оно не понятно. Оно не соответствует Конституции. Статья 29. Человек может быть задержан и взят под стражу исключительно на основании мотивированного судебного решения. То есть, его можно не исполнять до 14 августа. Почему? Только так защищаются права", - сообщил Коломиец.

Адвокат добавил, что защита будет инициировать жалобу в отношении судьи и тех, кто задерживает Тамразова.

Напомним, как писало РБК-Украина, суд принял решение избрать Тамразову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога 3 млн гривен. Таким образом, Тамразов должен быть под стражей с 9 августа по 7 октября. Судья добавил, что в случае необходимости срок может быть продлен. Он также отметил, что Тамразов может внести залог в размере 3 млн гривен.

9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Тамразова на попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов.