Захист Тамразова називає рішення про арешт неконституційним

За словами адвоката, рішення суду не відповідає статті 29 Конституції

Сторона захисту вважає, що рішення Печерського районного суду про взяття під варту власника видання Insider, колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова не відповідає нормам Конституції. Про це повідомив адвокат підозрюваного Віталій Коломієць, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами адвоката, рішення суду, зокрема, не відповідає статті 29 Конституції.

"Ми наразі давайте визначимось про порядок виконання рішення, адже воно не зрозуміло. Воно не відповідає Конституції. Стаття 29. Людина може бути затримана і взята під варту виключно на підставі вмотивованого судового рішення. Тобто, його можна не виконувати до 14 серпня. Чому? Тільки так захищаються права", - повідомив Коломієць.

Адвокат додав, що захист ініціюватиме скаргу відносно судді і тих, хто затримує Тамразова.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, суд ухвалив рішення обрати Тамразову міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом застави 3 млн гривень. Таким чином, Тамразов повинен бути під вартою з 9 серпня по 7 жовтня. Суддя додав, що в разі необхідності термін може бути продовжений. Він також зазначив, що Тамразов може внести заставу в розмірі 3 млн гривень.

9 серпня Генеральна прокуратура України затримала Тамразова на спробі дати хабар у розмірі 200 тисяч доларів.